الدوري الأوروبي.. برشلونة يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

تقدم برشلونة الإسباني، على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات إياب ملحق دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي، بهدف دون رد.

مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول للمباراة، فيما اندفع مانشستر يونايتد للضغط على دفاعات برشلونة وقدم أداءً هجوميًا جيدًا.

وانطلق برونو فيرنانديز بهجمة خطيرة لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من بداية المباراة بعد تمريرة من كاسميرو وضعته خلف دفاعات برشلونة وسدد الكرة وتصدى لها الحارس تيرشتيجن.

مانشستر يونايتد فرض نفسه على ضيفه على مستوى الأداء الهجومي واخترق منطقة جزائه بأكثر من فرصة ولكن دون خطورة حقيقية.

وأحبط دفاع برشلونة أكثر من محاولة من لاعبي مانشستر يونايتد للوصول للمرمى.

وتحصل فريق برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد شد برونو فيرنانديز لأليخاندرو بالدي، مدافع برشلونة، داخل منطقة الجزاء، وسددها روبرت ليفاندوفسكي، على يسار الحارس دي خيا الذي ارتمى مع الكرة ولمست يده وسكنت الشباك.

وواصل مانشستر يونايتد محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التعادل.

وأرسل لوك شاو كرة عرضية من الجانب الأيسر للملعب في الدقيقة 21، ناحية برونو فيرنانديز الذي سددها مباشرة ناحية المرمى وجاءت ضعيفة بين يدي تيرشتيجن.

ومرر فرانك كيسي الكرة ناحية أليخاندرو بالدي على يسار منطقة جزاء مانشستر يونايتد وأخطأ في تسلمها وأبعدها واتن بيساكا.

وتحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة في منتصف الملعب بالدقيقة 26 نفذها أليخاندرو بالدي طولية داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد ناحية فرانك كيسي، والتحم مع ليساندرو مارتينيز داخل المنطقة واحتسب الحكم خطأ لصالح يونايتد.

واستمر الأداء الهجومي بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية لمحاولة الوصول للمرمى والتسجيل.

وتقدم لاعبو برشلونة للضغط على دفاعات يونايتد خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط لحرمانهم من الخروج بالكرة وتنفيذ هجمات منظمة.

ولعب كاسميرو كرة طولية داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 31، وأبعدها ليفاندوفسكي قبل أن تصل لبرونو فيرنانديز.

ولعب ماركوس راشفورد تمريرة بينية داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 32 ولكنها ذهبت بعيدًا عن فوتر ويجورست وخرجت لركلة مرمى.

وضغط لاعبو مانشستر يونايتد لتسجيل هدف التعادل، وحاصروا دفاعات برشلونة ولعب جادون سانشو تمريرة ناحية فريد على يمين منطقة جزاء برشلونة، وحاول لعبها عرضية داخل المنطقة ولكن الكرة اعتلت العارضة.

وضغط برشلونة على دفاعات مانشستر يونايتد في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول، لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرتين على المرمى من 4 محاولات، وخرجت تسديدة من الملعب واعترض الدفاع واحدة، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق برشلونة، وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ لاعبو برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 58%، مقابل 42% لصالح فريق مانشستر يونايتد.