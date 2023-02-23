السيطرة على حريق محدود داخل مسرح الهوسابير فى الأزبكية

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق محدود داخل مسرح الهوسابير بمنطقة الأزبكية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مسرح في منطقة الأزبكية.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود أي أشخاص داخل المسرح ونشب الحريق في ستارة داخل المكان وتمت عملية الإخماد.