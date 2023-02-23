مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى

شهد الطريق الإقليمي، مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووجود وفيات ومصابين أعلى الطريق الإقليمي جنوب محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.