تجديد حبس المتهمين بقتل شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى المطرية

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية حبس المتهمين بقتل شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة المطرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوثها بين طرف أول: صاحب محل نجارة "توفى متأثراً بإصابته بجروح بالصدر" - شريكه بالمحل تم ضبطه وبحوزته "عصا خشبية".. طرف ثاني 4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفي أثناء إسعافه"، وُضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بوضع كراتين أمام المحل الخاص بالأول.

فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابات المتوفيين المشار إليهما والتي أودت بحياتهما.