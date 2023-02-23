رئيس جهاز العبور يتفقد مشروعات ومحطات تنقية المياه (صور)

تفقد أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بعض المشروعات الخاصة بالصرف والمياه؛ للتأكد من الجاهزية والاستعداد التام للحفاظ على البنية الأساسية للمدينة وللتأكد من عمل الصيانة اللازمة لمحطات صرف المدينة لمجابهة مياه الأمطار وتلافي آثارها والحد من الأضرار الناتجة عنها.

واستهل رئيس الجهاز والوفد المرافق له الجولة المرورية بتفقد محطة صرف صحي (رقم 1) بمنطقة إسكان الشباب للاطمئنان على كفاءة الرافع وكذلك التأكيد على جاهزية المعدات من سيارات الشفط وسيارة السيول، للتأكد من منظومة الصرف الصحي بالمدينة والسيطرة على أي أمطار أو سيول متوقعه وتلافي آثارها حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.

كما قام أحمد رشاد بتفقد محطة تنقية مياه العبور التي تخدم مدينة العبور ومدن العبور الجديدة والقاهرة الجديدة وبدر بخلاف مدينتي السلام والنهضة والتأكيد على جاهزية الطلمبات والمرشحات وكذلك المولدات وعمل الصيانة الدورية نظرًا لقرب فصل الصيف وزيادة احتياجات المواطنين من المياه خلال خلال فترة الصيف.

وانتهت الجولة بتفقد مشروع رافع المياه المستجد داخل محطة المياه الرئيسية والتأكد من فاعلية الرافع ومن ضبط الضغوط بشبكة المياه للاستفادة منه الاستفادة القصوي لجميع السكان بالمدينة والتأكد من وصول المياه للمناطق العليا مثل منطقة التبة بالحي الثالث وعمارات مصر للطيران بالحي الثاني والتي كانت تكثر الشكوي فيهم من إنقطاع المياه بإستمرار.

وأضاف رئيس الجهاز مدينة العبور أن ذلك يأتي في اطار سعي جهاز المدينة لرفع كفاءة منظومة مجابهة مياه الأمطار والصرف والمشروعات الخدمية بالمدينة، مؤكدًا استمرار الجهاز في تقديم الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان مدينة العبور.

ونوه رئيس الجهاز بأهمية تنفيذا لتوجيهات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة. حيث ياتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من جهازتنمية مدينة العبور للمحافظة علي الثروة العقارية الخاصة المواطنين والمنشئات العامة والخاصة.