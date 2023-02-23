الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تعلن إرسال 10 دبابات ليوبارد لأوكرانيا

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، في كييف أن بلاده سترسل لأوكرانيا ستّ دبابات ليوبارد، وقال إنه يأمل إرسال أربع دبابات أخرى في الأشهر المقبلة.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "سنرسل ستّ دبابات ليوبارد 2إيه4. ونعتزم بحث إمكان زيادة العدد إلى ما مجموعه عشر دبابات في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وتأتي الزيارة غير المعلنة لسانشيز إلى كييف وهي الثانية منذ اندلاع الحرب، عقب زيارتي الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء.
من جهته، قال زيلينسكي "هاتان الزيارتان (لرئيس الوزراء الإسباني) ومفاوضاتنا مهمة حقا وتعزز العلاقات الودية والتعاون بين جميع الأوروبيين".
وأضاف أن "جنودا أوكرانيين يتدربون حاليا على استخدام هذه الدبابات (ليوبارد) في إسبانيا. وآمل أن تتبع بداية التعاون بين أوكرانيا وإسبانيا قرارات أخرى تسمح لنا بتحرير وطننا في أسرع وقت ممكن".
وأوضحت وزيرة الدفاع الاسبانية مارغريتا روبلس الخميس أنه من المقرر تسليم الدبابات الستّ الأولى "في نهاية مارس أو بداية ابريل".
في ما يتعلق بموضوع الدعم الجوي الذي تطلبه أوكرانيا بالحاح، قال سانشيز إنه تتم "دراسة" هذا الطلب الذي "سيتعين علينا مناقشته مع حلفائنا على مستوى حلف شمال الأطلسي وعلى المستوى الأوروبي".
واعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يذكرنا كل يوم لماذا ندعم أوكرانيا"، وتابع "نحن لا نتحدث فقط عن أمن أوكرانيا، بل نتحدث عن الأمن الأوروبي و... الأمن العالمي".
وأضاف أن "أوكرانيا لم تشكل قط خطرا أمنيا على روسيا. ما نقوم به هو الدفاع عن شعب يتعرض للهجوم من معتدٍ".
قبل لقائه فولوديمير زيلينسكي، زار المسؤول الإسباني في الصباح بلدتي إيربين وبوتشا في ضواحي العاصمة كييف حيث ارتُكبت مجازر أثناء الاحتلال الروسي لهما في الأسابيع الأولى من الغزو.

رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز سانشيز ليوبارد دبابات ليوبارد

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