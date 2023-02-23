الخارجية الأمريكية: سنقيم قرار بوتين بشأن معاهدة «ستارت» عمليًا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستقيم قرار روسيا بشأن معاهدة ستارت من الناحية العملية، وفقًا لما جاء عبر قناة العربية نيوز.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تريد العودة إلى مسار التفتيش وفقا لمعاهدة ستارت، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تستأنف اختبارات الأسلحة الاستراتيجية بعد قرار روسيا بشأن “ستارت”.

وكان قد أثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "نيو ستارت"، آخر الاتفاقيات المشتركة مع الولايات المتحدة للسيطرة على انتشار الأسلحة النووية، حالة من الذعر والمخاوف العالمية مع تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويرى مراقبون أن روسيا تستهدف من هذه الخطوة إظهار القوة وأنها لن تكون مقيدة بأي معايير غربية، وكذلك التلويح بالردع النووي.

يأتي ذلك في وقت تقوم فيه العقيدة العسكرية الروسية، على عدم استخدام الأسلحة النووية بشكل هجومي، وفقًا لأستاذ العلاقات الدولية عمار قناة.

ولدى كل من أمريكا وروسيا ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية تشكل معا حوالي 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، حسب "سكاي نيوز".

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، على قرار روسيا تعليق العمل بمعاهدة نيو ستارت -3، واصفا إياه بـ"الخطأ الكبير"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وقال صحفي شبكة سي بي إس الأمريكي، إد أوكيف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "قبيل اجتماع قادة مجموعة "بوخاريست 9"، قال بايدن إن تعليق روسيا العمل بمعاهدة نيو ستارت-3 خطأ جسيم".

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن واشنطن لا ترى تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيوستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية، كمؤشر على استعدادها لاستخدام السلاح النووي.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "كان ذلك خطأ كبيرًا وغير مسئول، لكني لا أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يفكر في استخدام الأسلحة النووية أو شيء من هذا القبيل".

وردًا على سؤال حول تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، قال بايدن: "أنا واثق من أنه يمكننا حل هذه المسألة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، عن أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.

وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم عن أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.

واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرجي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.