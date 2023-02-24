اليوم.. إيبارشية المنيا تتم طقوس قداس الذكرى السنوية الأولى للقمص أنسطاسي الصموئيلي

أعلنت إيبارشية المنيا وتوابعها برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية عن إتمام طقوس القداس الإلهي في الذكرى السنوية الأولى للقمص انسطاسي الصموئيلي مسؤول خدمة الرحمة والسجون بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية في عصر البابا الراحل سنودة الثالث اليوم الجمعة الموافق 24 من فبراير الجاري بكنيسة القديس العظيم الأنبا موسى الأسمر بالمنيا.

هذا وعقد مجمع كهنة أسوان، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، بحضور الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بكلمة ألقاها عن "الصوم في حياة الكاهن"، وهنأ الآباء ببدء الصوم الكبير، والذى يرتبط الأسبوع الأول منه بذكريات مشكلة كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان فى عام 1984م والتي انتهت إلى شراء كل الأرض وإقامة كاتدرائية عظيمة تأتي فى المرتبة الثانية بعد الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية من جهة مساحتها والتى تم تدشينها بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث ومعه حوالي 34 من الآباء المطارنة والأساقفة في 19 مارس 2006م فى حبرية المتنيح الأنبا هدرا مطران أسوان.

أعقب كلمة الأنبا بيشوي مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما هنأ الآباء الذين تحل ذكرى سيامتهم في هذه الأيام، واختتم اللقاء بصلاة القداس الإلهي.

كما شهدت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح عدة مؤتمرات ولقاءات لأبنائها بالمراحل المختلفة خلال نصف العام الدراسي، في بيت أرض الفرح للمؤتمرات التابع للإيبارشية، وبحضور الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.