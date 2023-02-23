الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عام على الحرب.. خبير دولى: الدعم الغربى لأوكرانيا يستهدف إطالة أمد الأزمة

أوكرانيا
أوكرانيا

تحدث الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن الدعم الغربي لأوكرانيا بأنه يستهدف إطالة أمد الأزمة، مشيرًا إلى أنه بعد مرور عام على الأزمة الروسية- الأوكرانية هناك حالة من استمرار اللا حسم السياسي والعسكري.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إنه حتى الآن لا توجد أي آفاق لإمكانية الحل، في ظل الحشد والحشد المضاد وإصرار غربي وأمريكي على دعم أوكرانيا اللامحدود، وغياب أي حديث عن السلام، منوها بأن جميع المعطيات التي تتواجد على الساحة الدولية اليوم بين الغرب والولايات المتحدة وروسيا تؤكد استمرارية الأزمة.

تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية

وأكد أنه لا توجد أي مؤشرات لحل الأزمة قريبًا، مما يعني  استمرارية التداعيات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاستراتيجية لهذه الأزمة خلال هذا العام، والتي تكبد العالم خسائر كبيرة خاصة بعد جائحة كورونا، أبرزها الأمن الغذائي والطاقة العالميين المعرضين للخطر.

ارتفاعات غير مسبوقة

وأردف أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة بمعدلات التضخم عالميًا، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق للغذاء عالميًا، وبالتالي الحرب، ولم تؤثر الأزمة فقط على طرفي الأزمة ولكن على كل دول العالم بدرجات متفاوتة، كما شهد هذا العام السيادة الروسية على المناطق الأوكرانية الأربعة.

إقليم دونباس

واختتم بأن هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بأن روسيا لم تنجز حتى الآن جميع أهدافها العسكرية في تحرير شرق أوكرانيا، وتحديدًا في إقليم دونباس الذي تم إعلان السيادة عليه في ظل وجود دعم عسكري غربي يستهدف في الأساس إطالة أمد الأزمة.

إقليم دونباس تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الأزمة الروسية الأوكرانية أوكرانيا روسيا شرق أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

جامعة الوادى الجديد تشارك فى توقيع اتفاقية إطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى

الحبس 3 سنوات لمتهم لازدراء الدين المسيحى

الجارديان: الأمير هاري يواجه اتهامات التفاخر بمن قتلهم في أفغانستان

رئيس بيلاروسيا: لا نريد المشاركة فى الحرب لكن سندافع عن سيادة بلادنا

محافظ الأقصر يشيد بقوافل جامعة طنطا في تقديم الخدمات الطبية مجانًا

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون السياحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين