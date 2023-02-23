الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وكليفرلي

أجرى جيمس كليفرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، بوزير الخارجية سامح شكري.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين ناقشا التطورات الخطيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتناولا أهمية تعزيز الجهود على المستويين الدولي والإقليمي بهدف احتواء تلك التوترات.

جهود مصر لاحتواء التوتر بين إسرائيل وفلسطين 

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ملتزمة بالعمل مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتهم مصر، بهدف احتواء التوتر الحالي بين إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى تشجيع كل الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام.

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وكذلك، أعرب كليفرلي عن قلق المملكة المتحدة البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين.

وخلال الاتصال، أطلع سامح شكري، كليفرلي، على جهود مصر المستمرة لدعم الهدوء داخل الأراضي المحتلة، وأهمية تشجيع فلسطين وإسرائيل على كسر الجمود في عملية السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات.

التعاون بين مصر وبريطانيا 

وكذلك، أعرب شكري وكليفرلي عن رغبتهما في تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل عقد لقاء ثنائي بينهما لدفع ذلك التعاون.

وناقش شكري وكليفرلي مسار العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، والتعاون الحالي في عدد من المجالات.

وتطرق الاتصال بين وزير الخارجية ونظيره البريطاني إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، واتفقا على خطورة استمرارها، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وتحدث شكري عن آثار الأزمة الروسية الأوكرانية السلبية على الدول النامية، لا سيما فيما يخص أمن الغذاء والطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

مصر وزير الخارجية سامح شكري إسرائيل فلسطين جيمس كليفرلي بريطانيا

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