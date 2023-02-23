الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الأردنى يبحث مع وزير التنمية الدولية البريطانى تعزيز التعاون الثنائى

من اللقاء
من اللقاء

استقبل رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، آندرو ميتشل، الذي يزور الأردن حاليًا.

وأكد رئيس الوزراء الأردني على العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين.

وثمن رئيس الوزراء الأردني الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية، وكذلك دور المملكة المتحدة الداعم للأردن في إطار العمل مع المجتمع الدولي.

واستعرض "الخصاونة" التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني نتيجة الآثار المستمرة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وأثره على الموازنة وقطاعات الصحة والتعليم وسوق العمل، مؤكدًا أهمية استمرارية مساندة المجتمع الدولي لملف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.

كما أطلع رئيس الوزراء الأردني، الوزير البريطاني على مشروع التحديث الشامل الذي ينفذه الأردن بقيادة  العاهل الأردني في مساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.

من جهته، أشاد الوزير البريطاني بالشراكة الاستراتيجية بين الأردن وبريطانيا، والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات كافة، وبالدور الذي يقوم به الأردن بقيادة العاهل الأردني عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مبديًا تفهمه لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استقبال اللاجئين السوريين والأعباء المترتبة على ملف اللجوء.

رئيس الوزراء الأردني آندرو ميتشل الأردن العلاقات الاستراتيجية المملكة المتحدة للاجئين السوريين المجتمع الدولي

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