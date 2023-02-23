الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التأمين الصحى بالغربية يستعد لتشغيل وحدة رعاية مرضى السكتة الدماغية لأول مرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية للأقسام الجديدة والمطورة بالمجمع الطبي النموذجي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيد جلال مدير عام التأمين الصحي والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

بدأت الجولة بتفقد قاعات الأورام والتي تضم 32 سريرا وتقدم 65 جلسة علاج كيماوي يوميا لمرضى الأورام بطنطا والمدن والقرى المجاورة، واستمع خلالها لرأي المرضي في الخدمات المقدمة، كما تفقد الأقسام الداخلية والتي تضم أقسام (الرمد، الجراحة، الباطنة، المسالك البولية، الصدر، العظام والمخ والأعصاب)، إلى جانب تفقد الرعايات المركزة الجديدة والتي تعمل بقوة 20 سريرا.

وأشاد رحمي بأعمال التطوير التي تتم داخل التأمين الصحي، خاصة الخدمات الجديدة التي يقدمها التأمين الصحي ومنها وحدة الرعاية الجديدة والمقرر افتتاحها بقوة 6 أسرة لخدمة مرضى السكتة الدماغية لأول مرة في التأمين الصحي.

وخلال تفقده وحدة الكلى التي تعمل بطاقة استيعابية 15 ماكينة غسيل كلوي، أوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع أن الوحدة ومنذ افتتاحها كتشغيل تجريبي كانت تعمل بمعدل 22 جلسة شهرية ووصلت بعد أعمال التطوير والتشغيل النهائي بالطاقة القصوى إلى 800 جلسة شهرية ليصل بذلك إجمالي عدد الجلسات منذ افتتاح الوحدة إلى 8000 جلسة غسيل كلوي.

واستكمل المحافظ جولته بالمجمع بتفقد وحدة الطوارئ الجديدة والتي تعمل بطاقة 14 سريرا، كما تفقد بنك الدم ومعمل الباثولوجي الجديد والذي يقوم بإجراء 280 فحص شهرياً لخدمة جميع منتفعي المحافظة، إلى جانب تفقد أعمال تطوير المغسلة ضمن أعمال رفع نوعية الخدمات المقدمة للمرضى وتحقيق أعلى معايير النظافة والأمان وذلك بقوة 5 مغاسل و٣ مجففات.

واختتمت الجولة بتفقد وحدة القسطرة الجديدة التي تضم 4 أسرة رعاية ما قبل القسطرة و4 أسرة أخرى لرعاية ما بعد القسطرة، بالإضافة إلى تطوير الوحدة طبقا للمعايير.

وخلال الجولة استمع رحمي إلى مطالب الأهالي والمرضى المترددين على المجمع، موجها مدير الفرع بحلها على الفور، كما وجه الأهالي الشكر لمحافظ الغربية على الرعاية المتميزة والخدمات المقدمة داخل المجمع الطبي.

التأمين الصحي بالغربية يستعد لتشغيل وحدة رعاية مرضى السكتة الدماغية

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