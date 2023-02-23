لو فاتك الترند|مباريات دورى أبطال إفريقيا.. وحالة الطقس الأبرز

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

شبورة مستمرة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 23 فبراير حتى الثلاثاء المقبل 28 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.. للتفاصيل اضغط هنا.

مواعيد مباريات بطولة دورى أبطال إفريقيا 2023 وموقف الأهلي والزمالك

مواعيد مباريات بطولة دورى أبطال إفريقيا 2023، هو ما يشغل جمهور القطبين الأهلى والزمالك، فى ظل مشاركة الفريقين فى البطولة خلال النسخة الحالية 2023/2022، بعدما وصلت بطولة دورى الأبطال.. للتفاصيل اضغط هنا.

مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل شخصية مها نصار في «سوق الكانتو»

تشارك الفنانة مها نصار في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وكشفت مها عن البوستر الدعائى الخاص بها في العمل.. للتفاصيل اضغط هنا.

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا، في مستهل تعاملاته، اليوم الخميس "نهاية التعاملات الأسبوعية" في البنوك العاملة بمصر، حيث شهد سعر الصرف، الشهر الماضي.. للتفاصيل اضغط هنا.