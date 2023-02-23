الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا، في مستهل تعاملاته، اليوم الخميس "نهاية التعاملات الأسبوعية" في البنوك العاملة بمصر، حيث شهد سعر الصرف، الشهر الماضي، تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه و5.50 جنيه شراءً وبيعًا.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.48 جنيه للشراء و30.58 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.63 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.56 جنيه للشراء و30.66 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين (7 - 12) قرشا شراءً وبيعًا، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 32.32 جنيه للشراء و32.48 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.42 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.49 جنيه للشراء و32.61 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (7 - 20) قرشا شراءً وبيعًا، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 36.70 جنيه للشراء و36.90 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 36.82 جنيه للشراء و37.02 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.96 جنيه للشراء و37.08 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي 8.11 جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.30 جنيه للشراء و8.32 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 96.12 جنيه للشراء و99.75 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

أسعار الدولار الجنيه المصري أسعار صرف الدولار سعر الصرف الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

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