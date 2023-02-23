عضو «السيادة السوداني» يشهد توقيع إعداد خارطة الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعي بدارفور

شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الطاهر أبوبكر حجر، التوقيع على اتفاق بين وزارة الزراعة والغابات ومنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، لإعداد خارطة الاستثمار والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية بدارفور.

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني خلال مخاطبته مراسم توقيع الاتفاق، بالقصر الجمهوري، اليوم، أهمية تعميم التجربة على كافة ولايات السودان، خاصة التي تمتاز بتربة ومناخ ملائم للزراعة.

وأشاد عضو مجلس السيادة السوداني، بالجهود التي تضطلع بها منظمة "أكساد" لدعم المشاريع التنموية الزراعية في السودان، وإسهامها في وضع خرط الاستخدام والاستثمار الأمثل للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني.

فيما، أوضح وزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور أبو بكر عمر البشري، أن الإتفاق الذي وقع اليوم مع منظمة أكساد، يعد من أهم الاتفاقيات، كونه ينتهج نهج علمياً في إعداد الخرط للاستثمار والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، منوهاً إلى أن العمل سيبدأ بولايات دارفور، لخصوصية الإقليم وأراضيه الزراعية، لتشمل في القريب العاجل عدداً من الولايات الأخرى.

من جانبه، أعرب الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام لمنظمة أكساد، عن شكره وتقديره لحكومة السودان، لتذليلها العقبات والتحديات، حتى تضطلع المنظمة بمهامها والمساهمة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في السودان، مؤكداً حرص المنظمة على تقديم كل ما من شأنه تطوير وترقية الاستثمار في القطاع الزراعي، وأشار الى استعداد منظمة اكساد الدائم، لوضع كافة إمكانياتها وخبراتها، لخدمة برامج ومشاريع وزارة الزراعة والغابات، بما يلبي طموحاتها وخططها المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي في السودان.