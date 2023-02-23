الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

التنسيقية تنظم مناظرة سياسية حول «دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

وتناقش المناظرة عددًا من المحاور أبرزها مفهوم صناديق الاستثمار، وكيف يتم تأسيس صناديق الاستثمار، وكيف يتم تكوين رأس مال الصندوق، وما هي أشكال وأساليب تمويل الصندوق، وكيف تساهم صناديق الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة، وتساهم صناديق الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تدير المناظرة النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، ويشارك فيها، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ هم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد نبيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، والكاتب الصحفي مصباح قطب القيادي بحزب التجمع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية والمناظرات، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

وكانت عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كلا من د. محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، ود. صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب".

كما حضر كلا من د. رشاد أحمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ود.محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية د.فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ود. شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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وائل لطفي

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