الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يتابع الموقف التنفيذي لتطوير مستشفى الصدر والحميات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمستشفى الصدر والحميات بمدينة مرسى مطروح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه وكيل صحة مطروح اللجنة بمتابعة أعمال التطوير والتأسيس لأعمال التطوير، والوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان إلى كونها تسير وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذلك العمل على إزالة أية معوقات قد  تستجد.

وشدد وكيل وزارة الصحة في مطروح على الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد وسياسات مكافحة العدوى خلال التنفيذ لتأهيل المنشآت الصحية وضمان مطابقتها للمعايير، وجاهزيتها حال الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقا للجدول الزمن الموضوع، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الاعمال تجاوزت الـ 90 %. 

وفي سياق آخر، كان الدكتور مبروك سالم القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، قد أجرى مرورا على مركز رعاية الأمومة و الطفولة بإدارة مطروح الصحية، بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، والدكتور إبراهيم الدميري مدير عام طب الأسنان، وبعض مديري الإدارات المعنية، والدكتورة ريهام رفعت مدير الادارة الصحية بمطروح .

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
البرنامج الزمني التأمين الصحي الشامل الموقف التنفيذى تأهيل المنشآت الصحية مستشفى الصدر وكيل صحة مطروح

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