الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: الإجراءات الحكومية تضمن تحقيق أرباح للفلاح بعد توريد المحاصيل

جريدة الدستور

قال  الكاتب الصحفي وائل السمرى، إن الإجراءات الحكومية التي تشجع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، من شأنها طمأنة الفلاح وضمان تحقيق أرباح كبيرة بعد توريد هذه المحاصيل.

وأضاف "السمري"، اليوم خلال على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة المصرية تسعي دائما لحل مشكلات المواطن كما تسعى لإجراءات تنفيذية سريعة لعلاجها، خاصة وأن العالم يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، واصفا القرارات بغاية من الحكمة ودقيقه جدا".

وعن تحديد سعر ضمان المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، أوضح السمري، انه "يتم الإعلان الآن عن تلك المحاصيل الاستراتيجية، أو هذه الزراعات أن الدولة المصرية مرتبطة بسعر الطن محدد ومعلن حتى يستطيع الفلاح من تلك الاعلانات أنه يبدأ في حساب الأراضي الزراعية، وعليه يطمئن الفلاح عند توريد المحاصيل لن يتم التغير او يخسر ما تم زراعته".

وفي وقت سابق قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن القيادة السياسية تتابع أسعار المنتجات يوميا من أجل تحجيم ارتفاع الأسعار، غير أن حالة التضخم العالمي الموجودة حاليًا غير مسبوقة، ويحدث ارتفاع أسعار شديد في كل دول العالم.

 وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان الدولة المصرية تسعى الى توفير كل السلع الأساسية، حيث قامت مصر بإنشاء 341 معرضا من "أهلا رمضان"، كما تتحرك الدولة الان لحل بعض الأزمات المتواجدة في بعض السلع خلال ضخ المزيد من السوق المحلية أو الاستيراد لتغطية تلك الفجوة.

الدولة المصرية مجلس الوزراء مدبولي اهلا رمضان الأزمات الإجراءات الحكومية زراعة المحاصيل الاستراتيجية الفلاح

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