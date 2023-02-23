بعد حديث شيرين رضا عن «رهاب الارتباط» .. هل أنت مُصاب بفوبيا الزواج؟

"الجيل الجديد مش هيتجوز عشان شايف المشاكل اللي بتحصل"..هكذا قالت الفنانة شيرين رضا لبرنامج ABTalks ، مؤكدة أنها لم تفكر في الزواج بهذا العمر لكنها ترى أن الجيل الجديد يرصد مشكلات المجتمع خاصة بين المتزوجين، وفي حالة الزواج لابد أن يسأل كلًا منهما الآخر: ما الهدف من العلاقة؟ ولايكون الأمر قائما على الماديات.

لذا نناقش مفهوم الخوف من الزواج وعلامات تؤكد الإصابة بفوبيا الارتباط.

(الخوف من الالتزام)

وفقًا لموقع"clevelandclinic" يمكن أن تمنعك جاموفوبيا - الخوف من الالتزام أو من الزواج - من الاستمتاع بعلاقات هادفة، الانفصال المؤلم أو الطلاق أو الهجر أثناء الطفولة أو البلوغ قد يجعلك تخشى الالتزام بشخص تحبه، يمكن أن يساعدك العلاج النفسي في التغلب على رهاب الالتزام هذا.

ما هو رهاب الزواج؟

الأشخاص الذين يعانون من رهاب الزواج لديهم خوف من الالتزام، هذا الخوف شديد لدرجة أنهم يجدون في كثير من الأحيان أنه من المستحيل تكوين علاقات طويلة الأمد. Gamos هي الكلمة اليونانية للزواج. "فوبوس" (رهاب) يعني الخوف.

لا يستطيع بعض الأشخاص الالتزام بخطط طويلة الأجل مثل اختيار كلية أو اختيار مهنة أو اختيار مكان للعيش فيه. يختلف هذا الخوف من الالتزام عن رهاب الزواج ، والذي يتعلق تحديدًا بالعلاقات الشخصية.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من رهاب الزواج:

عدم القدرة على تكوين علاقات حميمة دائمة.

اختبر القلق الشديد عندما تكون في علاقة وتقلق باستمرار بشأن نهايتها.

تشعر بالقلق عندما يرون زوجين ملتزمين بسعادة.

دفع الناس بعيدًا أو إنهاء العلاقات فجأة.

ما هو الرهاب؟

الرهاب نوع شائع جدًا من اضطرابات القلق، تسبب لك أفكارًا متطرفة أو مخاوف بشأن أشياء ليست ضارة، رهاب الزواج هو اضطراب محدد ، مما يعني أنك تخاف من الزواج أو الالتزام.

ما مدى شيوع رهاب الزواج؟

من الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين يعانون من رهاب ما ، مثل رهاب الزواج (الخوف من الالتزام). قد يحتفظ كثيرون بهذا الخوف لأنفسهم أو قد لا يدركون أنهم مصابون به، حوالي 1 من كل 10 بالغين أمريكيين، 1 من كل 5 مراهقين سيتعاملون مع اضطراب رهاب في مرحلة من حياتهم.

الأعراض والأسباب

قد يتجنب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الشخصية مثل اضطراب الشخصية الحدية (BPD) الالتزام بسبب الخوف الشديد من التخلي أو الرفض، هم أيضا يميلون إلى أن يكون لديهم مشاكل ثقة.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لرهاب الزواج ما يلي:

تاريخ العائلة:

قد يؤدي نشأتك مع أحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته ممن يعاني من الرهاب أو اضطراب القلق إلى تطوير نفس المخاوف أو مخاوف مماثلة.

الجنس البيولوجي:

يميل الأشخاص المصنفون على أنهم أنثى عند الولادة (DFAB) إلى تطوير اضطرابات رهابية محددة في كثير من الأحيان أكثر من أولئك الذين تم تحديدهم كذكر عند الولادة (DMAB).

علم الوراثة:

تشير الأبحاث الأولية إلى أن بعض الأشخاص لديهم تغير جيني (طفرة جينية) يزيد من خطر الإصابة بالقلق أو الاضطرابات الرهابية.

أنواع الرهاب المرتبطة بالالتزام؟

كثيرون لديهم أكثر من رهاب، عادة ما يكون للرهاب بعض الروابط المشتركة، على سبيل المثال ، قد يكون لدى الشخص الذي لديه خوف من الالتزام:

الخوف من الحب.

Pistanthrophobia (الخوف من الوثوق بالآخرين أو التعرض للأذى من قبل شخص تحبه).

Genophobia (الخوف من الجنس أو العلاقة الجنسية الحميمة).

الخوف من الهجر.

كثير من الناس يتتبعون خوفهم من الالتزام أو الخوف من الزواج إلى تجارب صادمة في الماضي. يمكن أن يكون رهاب الزواج استجابة وقائية. لا يمكنك تجربة وجع القلب إذا لم تسمح لنفسك بالالتزام بعلاقة طويلة الأمد.

تشمل أسباب رهاب الزواج المحتملة ما يلي:

الخلاف الأبوي: قد يكبر الأطفال الذين يشهدون طلاق والديهم المثير للجدل أو علاقتهم خائفين من الالتزام الذي يؤدي إلى نفس الخلافات.

النوبات القلبية السابقة: قد يخجل البالغون الذين يعانون من وجع القلب من الانفصال أو الطلاق أو الخيانة الزوجية من التورط مع شخص ما مرة أخرى. بمرور الوقت ، يمكن أن يصبح اختيارهم خوفًا.

الخوف من الضياع: قد يقلق بعض الأشخاص بشأن الالتزام تجاه الشخص الخطأ وعدم التواجد عندما يأتي الشريك المناسب.

الضغوط الثقافية أو الدينية: ترتب بعض الثقافات الزيجات دون مراعاة الحب والعواطف الأخرى. قد تخشى الالتزام الكامل بالعلاقة لأنه لم يكن لديك رأي في اختيار شريك حياتك. قد يخشى شخص LGBTQ + الزواج إذا كان دينه أو ثقافته تعارض هذا الاتحاد.

أعراض رهاب الزواج

قشعريرة .

الدوخة والدوار.

التعرق المفرط ( فرط التعرق ).

خفقان القلب .

غثيان .

ضيق التنفس (ضيق التنفس).

يرتجف أو يهتز.

اضطراب في المعدة أو عسر الهضم (عسر الهضم).

التشخيص والاختبارات

كيف يتم تشخيص رهاب الزواج؟

يستخدم مقدمو الرعاية الصحية تقييم الصحة العقلية لتشخيص رهاب الزواج. لا يوجد اختبار محدد لتشخيص رهاب الزواج. سيسألك مقدم الخدمة عن الأعراض وتاريخ الصحة العقلية وما إذا كان لديك أنواع أخرى من الرهاب. قد يحولونك إلى أخصائي صحة عقلية متخصص في الرهاب واضطرابات القلق.

كيف تتغلب على الخوف من الالتزام؟

العلاج السلوكي المعرفي (CBT) ، وهو نوع من العلاج النفسي (العلاج بالكلام) ، يساعد العديد من الأشخاص في التغلب على رهاب الالتزام. يصل العلاج السلوكي المعرفي إلى السبب الكامن وراء الأفكار التي تجعلك تخشى الالتزام. يساعدك أخصائي الصحة العقلية على تغيير هذه التصورات السلبية إلى تصورات إيجابية حول الالتزام والزواج. تتعلم أيضًا أفضل طريقة للتواصل مع أحبائك بشأن هذا الرهاب.

قد تحصل أيضًا على علاج إزالة التحسس الجهازي. يساعد هذا النوع من العلاج بالتعرض معظم الأشخاص في التغلب على اضطرابات رهاب معينة.

علاج التعرض:

يعلمك كيفية استخدام تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق والتأمل لإدارة الأعراض.

يعرضك تدريجيًا لفكرة الالتزام.

يمنحك مهامًا في العالم الحقيقي لمساعدتك على أن تصبح أكثر راحة في الالتزام بعلاقة طويلة الأمد.

متى يجب علي الاتصال بالطبيب؟

نوبات ذعر.

قلق مستمر يتعارض مع الحياة اليومية.

علامات الاكتئاب أو تعاطي مخدرات.