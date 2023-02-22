الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلى يتراجع عن تجديد الثقة فى ميدو وجهازه المعاون

ميدو
ميدو

تراجع مسؤولو النادي الإسماعيلي عن قرار تجديد الثقة في المدير الفني أحمد حسام ميدو، بعد الاستقرار على توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

ونشر الإسماعيلي بيانا رسميًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "منذ مباراة الفريق أمام غزل المحلة والمجلس في انعقاد دائم وأسفرت الاجتماعات عن توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي، وذلك على إثر سوء نتائج الفريق الأول ووضعه الحالي، كما أكد المجلس كامل الاحترام للجهاز الفني تحت قيادة ميدو والذين تحملوا الكثير من أجل إسعاد جماهير النادي".

وقرر مجلس الإدارة خصم 10% من قيمة عقود اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفريق أمام المحلة إعمالًا لمبدأ الثواب والعقاب".

 

الاسماعيلى ميدو الدورى المصرى غزل المحله

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