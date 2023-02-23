الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رئيس قرية الشيخ مسعود بالمنيا: «حياة كريمة» وفّرت جميع ما يحتاجه الأهالى

مبنى من إنشاء حياة
مبنى من إنشاء حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية بشكل كبير داخل بقرية الشيخ مسعود التابعة لمحافظة المنيا، حيث أنشأت مجمعا خدميا به ما يحتاجه السكان من وحدات صحية، والشهر العقاري ومكاتب استخراج الأوراق الرسمية، كما وفرت الأجهزة الحديثة للتسهيل على العاملين وعلى السكان تنفيذ ما يحتاجوه، إلى جانب تطوير منظومة الصرف الصحي وإنشاء المحطات الجديدة لخدمة جميع الأهالي، وتجديد البنية التحتية داخل القرية ورصف الطرق الرئيسية وإنارتها، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرية بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

وفّرت جميع ما يحتاجه أهالي قرية الشيخ مسعود

«رضا عرفات»، رئيس الوحدة المحلية بقرية الشيخ مسعود في المنيا، كشف تفاصيل الخدمات التي قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل القرية، قائلًا إنها وفّرت جميع ما يحتاجه أهالي القرية في مجمع خدمي شامل، وحرص القائمون على المبادرة أن يكون المركز التكنولوجي في الدور الأول، حتى يكون قريبًا ومتاحًا لكل مواطن يحتاج خدمة ما من الوحدة الصحية أو الشهر العقاري أو السجل المدني، وذلك تسهيلًا على الأهالي بوجود جميع الخدمات في مكان واحد بدلًا من سلك المسافات الطويلة لإتمام ما يريدون.

وأضاف «عرفات» أن المبادرة حرصت على توفير مكتب بريد، وبجواره شهر عقاري، ما ييسر على المواطنين ويوفر عليهم الذهاب للمدينة، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئولين لجهودهم الكبيرة في تطوير وتغيير شكل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا من خلال المشروعات الضخمة التي تقدم من أجلهم .

واختتم: «حياة كريمة مشروع قومي ضخم وعظيم، أحدث نقلة كبيرة في مستقبل الريف المصري وسكانه بشكل عام وارتقي بهم إلى أعلى مستويات الرقي المعيشي والاجتماعي ».

المبادرة حياة كريمه المواطنين قرية الشيخ مسعود المنيا مجمع خدمي

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وائل لطفي

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