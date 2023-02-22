الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

لزيادة إنتاج الدواجن.. الحكومة: وصول 110 آلاف طن ذرة صفراء خلال 10 أيام

زيادة إنتاج الدواجن
زيادة إنتاج الدواجن

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الزراعات التعاقدية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الحكومة ستحدد سعر ضمان لـ4 زراعات تعاقدية؛ لشراء الطن من الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس؛ من أجل توفير الأعلاف؛ بعد تشجيع الفلاح المصري على زراعتها.

وأضاف أن الدولة المصرية ستحصل على محاصيل هذه الزراعات؛ إن أراد الفلاح ولا إجبار في عملية توريدها بسعر الضمان؛ ليتم دفع سعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن فيما يخص الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أنه سيتم وصول 50 ألف طن ذرة صفراء يوم السبت أو الأحد المقبلين، وطرحها في البورصة السلعية، وهناك 60 ألف طن أخرى خلال أسبوع عقب ورود الكمية الأولى؛ من أجل دعم صغار مربي الدواجن، وتشجيعهم على الإنتاج.

وأكد أنه جارٍ التعاقد على استيراد كميات مناسبة من الصويا؛ من خلال هيئة السلع التموينية؛ من أجل دعم صغار مربي الدواجن، أيضًا، وطرحها في البورصة السلعية.

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