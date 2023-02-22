8 عناوين جديدة من مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة

صدر عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 8 عناوين جديدة؛ توزعت بين ثلاثة كتب ضمن سلسلة “آفاق عالمية ”؛ كتب "دوستويفسكي – حياته وإبداعه " من دراسة الكتّاب الروس في القرن التاسع عشر – سيرة شخصية، ترجمة الدكتورة سامية سليم، وكتاب "سجادة القصيدة" منتخبات شعرية لمجموعة من الشعراء، إزرا باوند، أنا أخماتوفا، جورج سيفيريس، ياروسلاف سيفيرت وصمويل بيكت ترجمة وتقديم صبحي حديدي، و"كسارة البندق وملك الفئران" لإرنست تيودور أماريوس هوفمان ترجمة طه عبد العليم.

في الوقت نفسه، صدر من سلسلة "كتابات نقدية"؛ كتاب "في غياب الحديقة" حوار متصل الزمان / المكان في روايات نجيب محفوظ للدكتور حسين حمودة وكتاب "رحلة شعراء الديوان من الشك إلي الإيمان" للدكتور محمد فايد هيكل، ومن سلسلة حكايات مصر ثلاثة كتب "عقول جديدة لزمن جديد – سلامة موسى.. تجديد الفكر وتنوير الذهن" رامي عطا صديق، كتاب “سحر مصر القديمة” الدكتور حسين عبد البصير، وكتاب "معضلة الاختيار – كيف ينتخب المصريون" محمد عز وتقديم الدكتور أحمد زايد.

وصدر من سلسلة "روائع الأدب" أربعة أعمال في مجلة واحد للكاتب عبد الفتاح الجمل وهي "الخوف – آمون وطواحين الهواء – وقائع عام الفيل - محب" جمع وتدقيق عائشة المراغي.

جدير بالذكر أن، منتدى ثقافة وإبداع، احتفل الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الإبداع، بمناسبة صدور المجلد الأول من الأعمال الكاملة للأديب الكبير الراحل عبد الفتاح الجمل بمناسبة مئوية مولده، حيث كشفت الكاتبة الصحفية عائشة المراغي في حوار أداره الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى؛ عن رحلتها في جمع وتدقيق الروايات التي شملها هذا المجلد، وهي: “الخوف”، “آمون وطواحين الصمت”، “وقائع عام الفيل” و"محب"، وقد صدرت هذه الأعمال في سلسلة “روائع الأدب العربي” عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.