الاتحاد الأوروبى يفشل فى فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن فشل الاتفاق على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وذكرت مصادر مطلعة وفق وكالة رويترز، ‬أن الحزمة المقترحة من العقوبات تشمل قيودًا تجارية، تزيد قيمتها على عشرة مليارات يورو، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي، كما ستمنع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار، التي قد تستخدمها موسكو في المعارك التي تخوضها ضد أوكرانيا.

وأضافت المصادر، أن هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك ما يتعلق بالمطاط، لافتة إلى، أنه من المقرر إجراء مزيد من المحادثات بين ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل غدًا الخميس.

وقال دبلوماسي آخر في الاتحاد: "ما زالت لدينا ثقة في التوصل إلى اتفاق بسرعة غدًا"، مضيفًا أن "الانتهاء من ذلك رسميًا سيكون يوم الجمعة المقبل".