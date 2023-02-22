القبض على المتهمة بإلقاء جثة طفلها بصندوق قمامة بالقطامية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سيدة ألقت جثة طفلها الرضيع بإحدى صناديق القمامة بمنطقة القطامية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة لطفل بصندوق قمامة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وعثر على جثة طفل حديث الولادة، وبالفحص تبين أنها لطفل حديث الولادة ملفوف داخل قطعة قماش وملقى داخل صندوق القمامة، فتم التحفظ عليه ونقله إلى المشرحة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، وتحديد المتهمة وإلقاء القبض عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.