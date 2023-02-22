عبدالله السعيد بديلًا.. تشكيل بيراميدز أمام المصرى فى الدورى

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل مباراة المصري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على المصري، مساء اليوم، بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد سامي - بلاتي توريه - محمد حمدي - هشام محمد - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - دودو الجباس - فخري لاكاي.