الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تعتزم إرسال 6 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن أن مدريد سترسل لأوكرانيا ستّ دبابات ليوبارد من طراز 2A4 لم تعد في الخدمة ويعمل الجيش الإسباني على إصلاحها.

وقالت الوزيرة مارغاريتا روبليث أمام مجلس النواب: "تقوم إسبانيا بإصلاح فصيلة" من ست دبابات ليوبارد 2A4 "لتحديثها ودمجها" مع الدبابات التي سترسلها "دول غربية أخرى إلى أوكرانيا". ولم تُعط أي تفاصيل عن موعد التسليم.

وأكّدت أن مدريد يمكنها أن تعمل على إصلاح دبابات أخرى من هذا النوع من أجل إرسالها لأوكرانيا "إذا لزم الأمر" وإذا "طلب منّا حلفاؤنا القيام بذلك".

ولفتت إلى أن بعض هذه الدبابات المخزّنة في قاعدة عسكرية في سرقسطة (شمال) "لم تعد في الاستخدام لأنه لم يتم إصلاحها منذ العام 1990".

وسبق أن تحدثت الوزيرة عن الوضع "المؤسف" لهذه الدبابات.

وبعدما تعرّض لضغوطات من جميع الجهات من أجل منح الضوء الأخضر لإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حلفاءه إلى تسليم الدبابات الموعودة لكييف.

وقال إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا "تعني أن على كل من يمكنه توفير مثل هذه الدبابات القتالية أن يفعل ذلك".

وفقًا لبعض الخبراء، يمكن أن يكون لدبابات ليوبارد تأثير حاسم على ساحة المعركة في أوكرانيا، حيث يتوقع الجيش هجومًا روسيًا كبيرًا في الأسابيع المقبلة.

وزيرة الدفاع الإسبانية مدريد ليوبارد دبابات ليوبارد اسبانيا

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