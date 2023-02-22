الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تدعم المشروع القومي لمحو الأمية

جامعة عين شمس تدعم
جامعة عين شمس تدعم المشروع القومي

أطلقت جامعة عين شمس مشروع محو أمية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى المواطنين الذين لم يحصلوا علي فرصة التعلم في القرى والمحافظات وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعي المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى والمحافظات ونشر التعليم.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على المشاركة في المبادرات الرئاسية وانطلاقًا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام ٢٠٣٠ وتنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي تحت شعار حياة كريمة بلا أمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق اكاديمي د.إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري إبراهيم سعيد حمزة، مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد أبو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وانطلقت الفعاليات بفتح فصول محو أمية لعدد ٦٥ دارس من عمال جامعة عين شمس كمرحلة أولى من قاعات مبنى الجمهوريه بالمدينه الجامعية طلبة من خلال ١٩ طالب للتدريس من مختلف كليات الجامعة علي النحو التالي ٤ طلاب من كلية الألسن، ٥ طلاب من كلية البنات و٢ طلاب من كلية الآداب، ٢ من كلية التجارة، ٢ من كلية الحقوق، ٢ من كلية تربيه نوعية وطالب من كلية التربية و ٢ مشرفين من مركز تعليم الكبار و ٢ مشرفين من كلية الاداب ومنسقة من كلية التربية النوعية  و ١٦ مشرف من المدن الجامعية.

استراتيجية التعليم والطلاب الفئات المجتمعية المدينة الجامعية المحقق المبادرات الرئاسية النحو التالي المواطني المشروع القومي

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