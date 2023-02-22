سؤال برلماني بشأن توقف بطاقات الدعم النقدي«تكافل وكرامة»

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف بطاقات صرف برنامج الدعم النقدي"تكافل وكرامة" للمواطنين بشكل مفاجئ.

وقالت “عبدالنبي”، في سؤالها إن وقف صرف البطاقات لمستحقيها بشكل مفاجئ منذ الشهر الماضي أدى إلى إثارة الجدل بين المواطنين أصحاب بطاقات الدعم النقدي، مطالبة بتوضيح أسباب توقفها.

كما تساءلت عضو مجلس النواب، عن أسباب استمرار أزمة استخراج بطاقة الخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة، قائلة: ما هو دور الوزارة في مساعدة ذوي الإعاقة لتوفير حياة كريمة لهم سواء بمشروعات صغيرة، أو بتوفير فرص عمل لهم؟.

وطالبت النائبة ريهام عبدالنبي، وزيرة التضامن بضرورة حل هذه الأزمة، وذلك في ظل الجهود المستمرة التي تنتهجها الدولة المصرية للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بهذا الملف خلال السنوات الماضية.

على جانب آخر كان قد تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من: د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ود. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إستعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان ومدى توافر السلع الغذائية لتلبية الطلب المتزايد وخطط الحكومة للسيطرة على الأسعار خلال الشهر الكريم.

وأوضحت النائبة أن السوق المحلية تعاني من نقص المعروض لبعض السلع الغذائية من حين لآخر، ويصاحب ذلك إرتفاع ملحوظ في أسعارها بشكل متسارع خاصة منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية على سلاسل إمدادات الغذاء لكوننا- للأسف- دولة تعتمد على الاستيراد لسد احتياجاتها من السلع الغذائية حيث تنتج مصر فقط 45% من القمح و 3% من الزيوت النباتية وتستورد الفرق .