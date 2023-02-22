قوافل جامعة طنطا الطبية تخدم ألف مواطن بالأقصر

واصلت جامعة طنطا إطلاق قوافلها الطبية خارج الحدود الإقليمية لمحافظة الغربية والمناطق الحدودية، حيث شهد اليوم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأكثر من ألف مواطن بقرية كومير بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر.

جاء ذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، وبرعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي للصحة بمحافظة الأقصر.

وصرّح الدكتور محمود ذكي، بأن الجامعة تفخر دائمًا بمشاركاتها الإيجابية بتسخير كل إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة المجتمع المحلي ليس فقط داخل النطاق الجغرافي لمحافظة الغربية لتصل إلى المحافظات والمناطق الحدودية، مؤكدًا أن إطلاق الجامعة لعشرين قافلة خارج حدود محافظة الغربية بدءًا من عام 2020، يمثل شهادة بقدرات الجامعة والأطقم الطبية بها في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تضعها الجامعات واحدة من الأولويات التنموية المستهدفة في محاور التطوير والإنجاز بخطتها الاستراتيجية التي تتكامل مع رؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة، موجها الشكر للأطقم الطبية المشاركة ولجميع القائمين على تنظيم الإجراءات والتيسيرات اللازمة لإطلاق القافلة.

وأضاف الدكتور محمود سليم، أن تواجد قافلة جامعة طنطا الطبية اليوم في محافظة الأقصر على مسافة 600 كيلومتر من مقر جامعة طنطا وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تم تنسيقه وإجراء الترتيبات الخاصة به مع القيادات المحلية لمحافظة الأقصر والأطباء وهيئة التمريض المشاركين على مدار أكثر من أربع أسابيع متواصلة لضمان تحقيق مشاركة فعالة والاستفادة لأكبر قدر من الأهالي والمواطنين بمحافظة الأقصر، مفيدًا بأن تقديم خدمات الرعاية الطبية للمواطنين يستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم الموافق 24 فبراير 2023.

وأوضح الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين تخطى ألف مواطن في تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراجة العظام، والأمراض الجلدية والتناسلية، وأمراض الباطنة، وجراحة المسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، وطب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، وطب وجراحة الأسنان، وأمراض النساء.