الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشباب المصري» يختتم برنامج «نحو قيادات نسائية فاعلة في المجتمع المدني»

مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري

اختتم مجلس الشباب المصري نسخته الحادية من  فعاليات برنامج 'نحو قيادات نسائية فاعلة في المجتمع المدني" والذي يقيمه مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، والذي انعقدت فعالياته على مدار يومين في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمشاركة نخبة من القيادات النسائية لما يقرب من ثلاثون منظمة مجتمع مدني مصرية.

واشتملت جلسات التدريب التي انعقدت على مدار يومان بنود قانون العمل الأهلي الجديد وكيفية  توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني في ظل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة لبرامج تدريبية حول بناء فرق العمل والتخطيط الاستراتيجي وكتابة المشروعات والتشبيك مع المؤسات المختلفة.

جاء ذلك بحضور أكثر من 30 قيادة نسائية فاعلة تمثل منظمات المجتمع المدني من المحافظات المختلفة، حيث أن تم اختيارهم بعناية فائقة من مايقرب من ١٠٠٠ طلب التحاق ليجتازوا حزمة من البرامج والورش التدريبية حول الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي ووسائل الاتصال والتواصل وإدارة الفريق وأساليب التحفيز والتأثير الإيجابي وأساليب ومهارات القيادة وإدارة المؤسسات والمشروعات والمبادرات والتخطيط الاستراتيجي وكتابة المشروعات ووسائل التشبيك وإدارة الجهود المشتركة على يد نخبة من أفضل المدربين والاستشاريين في مصر، امثال   عبدالناصر قنديل استشاري برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، منى علي الدين استشاري بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ورامي دسوقي مدير البرامج بالمعاهد الثقافية الأوروبية.

وأكد محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،  أن تغيير واقع المرأة في المجتمع لا يتطلب فقط دورًا من الدولة والمؤسسات الرسمية فحسب، بل يتطلب دور من صانعي القرار بمؤسسات المجتمع المدني التي يتوجب عليها دعم القيادات الشابة.

وأوضح هاني عبد الملاك، مدير برامج مصر بمؤسسة فريدرش ناومان، أن هدف البرنامح تحسين القدرات الإدارية والقيادية للمراة بالمجتمع المدني وزيادة وعيها حول أهمية دورها في المجتمع وبناء قدرات ورفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني من الناحية البرامجية.

مجلس الشباب المصري المجتمع المدنى القيادات النسائية منظمات المجتمع المدني محمد ممدوح

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