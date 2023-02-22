أستاذ اقتصاد: رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات دليل فشل التصدي لتبعات الأزمة الروسية

قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف، إن رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات يدل على فشل التصدي لتبعات الأزمة الروسية.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السياسة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية فشلت في التأثير على روسيا، مؤكدًا أن روسيا نجحت في عزل الأسواق الداخلية الخاصة بها عن الأزمة العالمية من خلال توفير السلع الرئيسية التي تنتجها روسيا كالطاقة والقمح بأسعار زهيدة.

خبير: رفع الفائدة الأوروبية يخفض معدلات الاستثمار

وتابع: «الكرة الآن في ملعب أوروبا، والعقوبات ضد روسيا لم تأتي بثمارها بل بالعكس».

وأشار إلى أن الحلول البديلة لا تكون برفع الفائدة، لأن الغرض من رفع نسب الفائدة خفض معدلات الاستهلاك، متابعًا: «المؤسسات الآن على سبيل المثال لا تستطيع الحصول على قروض بفائدة قليلة، وارتفاع معدلات الفائدة يعني ارتفاع الاقتراض وهذا معناه انخفاض معدلات الاستثمار».