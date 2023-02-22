الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يبحث مع رئيس «مصر العليا» توصيل الكهرباء للمشروعات القومية 

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس ادارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توصيل التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة قنا، بحضور المهندس أشرف عبدالسلام، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، والمهندس حسن محمد حسن، مدير عام المشروعات بالقطاع.

أكد محافظ قنا، خلال اللقاء ضرورة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي للمشروعات القومية لما لها من دور مهم في تقديم خدمات حيوية للمواطنين، مشددًا على تذليل كل التحديات لإنهاء المشروعات وفقًا للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بكل القطاعات الخدمية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "مصر العليا" أن القطاع يعطي أولوية كبيرة لتوصيل الكهرباء وتقديم كل التسهيلات للمشروعات التنموية والقومية خاصة في وجود شبكة كهرباء قوية وقادرة على تلبية آية احتياجات تنموية واستثمارية في أي وقت.

التعديات التغذية الكهربائية الخدمية الشرب والصرف الصناعات الحرفية الصناعات

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