المناطق الحرة والاستثمار الهندية يُطلقان مبادرة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الشمسية

عقدت الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الهندية والاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، جلسة نقاشية بشأن مبادرة "التحديات الكبرى للطاقة الشمسية، والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)؛ بهدف تعزيز الابتكار، واكتشاف الحلول المحلية للشركات الناشئة في مجال الطاقة الشمسية ومناقشة أوجه التعاون الممكنة في هذا المجال.

حضر اللقاء حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد من ممثلي وقيادات هيئة الاستثمار، وسوبهيتا بهاتايا، مستشار الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، وابراجيتا سايني، رئيس وكالة الاستثمار الهندية، ونائب رئيس الوكالة، آلانسكرت جاين، وممثلي مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع للجامعة الأمريكية وممثلين عن الجهات المعنية والداعمة للشركات الناشئة في مصر.

وقال حسام هيبة، إن الهيئة العامة للاستثمار ترحب بالتعاون مع كل الجهات المعنية بتعزيز الاستثمار البيئي في مصر بما في ذلك الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية، وتسعى جاهدة إلى الوصول إلى حلول عملية، مؤكدًا حرص الهيئة على تشجيع الاستثمار في القطاع البيئي عامة وقطاع الطاقة المتجددة بهدف دعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع ريادة الأعمال.

وأوضح "هيبة"، أن المبادرة تتسق أهدافها مع أحد أهم أهداف ومحاور عمل الهيئة الرئيسية والمتمثلة في دعم ريادة الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى دعم القارة الإفريقية للاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وتقليل اعتمادها على موارد الوقود الأحفوري (الفحم الحجري- الفحم- الغاز الطبيعي – النفط)، وتحفيز المبتكرين والباحثين للتوجه إلى قطاع الطاقة الشمسية، وتعزيز الاستثمار في تمكين البيئة الحاضنة للشركات الناشئة.

وتنقسم المبادرة إلى شقين، الشق الأول عبارة عن برنامج مكثف لبناء قدرات الشركات الناشئة في مجال الطاقة الشمسية مع إمكانية موائمة محتوى البرنامج مع احتياجات منظومة الشركات الناشئة في مصر، والشق الثاني يتمثل في مسابقة تقوم فيها الشركات الناشئة بملء استمارة المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية على أن تقوم لجنة باختيار أفضل 20 شركة وتحصل الشركات الفائزة على دعم مالي قدره 15 ألف دولار، بالإضافة إلى دعم فني.

كما تشمل المبادرة عقد ورشة عمل للشركات الناشئة في مصر في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية.

تأتي المبادرة في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار بصفتها نائب رئيس لجنة التسيير للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا)، ووكالة الاستثمار الهندية، والتي تشغل منصب الرئيس بالرابطة.