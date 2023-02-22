الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 متهمين بإطلاق النار في مشاجرة بسوهاج

حبس
حبس

أُصيب 3 أشخاص بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، في مشاجرة مُسلحة، بين 6 أشخاص، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن المُشاجرة بين كلًا من: "طرف أول «الضبع. ج»، 58 عامًا، مُزارع، مصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليُمنى، «محمد. ع»، 38 عامًا، سائق، مصاب بطلق ناري بالذراع الأيسر، «نادر. م»، 34 عامًا، سائق، مصاب بكدمة وتورم بالقدم اليمنى".

وتم نقل الأول والثاني إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وبين طرف ثانٍ كل من «حسن. ص»، 29 عامًا، سائق، ونجل شقيقه «عمرو. م»، 20 عامًا، عامل، ونجل عمومتهما «خالد. ا»، 20 عامًا، عامل زراعي، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول، الثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابتهما المشار إليها؛ بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مشاجرة ضبط اطلاق النار

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وائل لطفي

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