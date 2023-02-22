في بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يكشف آخر تطورات إصابة نيمار

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي آخر تطورات إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح الفريق، قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال مشاركته أمام ليل، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-3، حيث خرج من أرض الملعب في الدقيقة 51 محمولًا على نقالة، وشهدت هذه المباراة تسجيل نيمار الهدف الثاني في مرمى ليل.

آخر تطورات إصابة نيمار قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، أكد خلاله معاناة نيمار من التواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة.

وأضاف باريس سان جيرمان في بيانه: "الفحوصات الجديدة التي أجريت، تؤكد إصابة نيمار جونيور بالتواء في الكاحل مع إصابة في الأربطة".

وأكد النادي الفرنسي في بيانه، أن الفريق الطبي لفريق باريس سان جيرمان سيقيّم وضع الإصابة مجددًا مع بداية الأسبوع المقبل، وتحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

غياب نيمار أمام مارسيليا وشكوك حول موقفه من مواجهة بايرن ميونخ

من جانبها، أكدت التقارير الصحفية أن نيمار سيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان المقبلة أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي.

في حين أفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، في وقت سابق، إلى أنه من المستبعد مشاركة نيمار أمام بايرن ميونخ أيضًا، نظرًا لحاجته إلى فترة تعافي تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وبالتالي من المتوقع أن يكون جاهزًا في منتصف مارس المقبل.

وشارك النجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، في 29 مباراة رفقة باريس سان جيرمان في جميع البطولات هذا الموسم 2022-2023، سجل خلالهم 18 هدفًا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره مارسيليا، يوم الأحد المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة، متفوقًا على مارسيليا صاحب الوصافة برصيد 52 نقطة، أي بفارق خمس نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ، يوم 8 مارس المقبل، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، يوم الثلاثاء الماضي، قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف نظيف.