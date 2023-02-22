الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ83.15 دولار في التعاملات

النفط
النفط

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 42 سنتا، ليبلغ 83.15 دولار في التداولات مقابل 83.57 دولار في تداولات يوم أمس الأول.

وكشف بيان مؤسسة البترول الكويتية، عن ارتفاع خام برنت 1.02 دولار ليبلغ 83.05 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا ليبلغ 76.27 دولار.

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ 83.15 دولار في التعاملات 

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية استمرار كيانات البترول فى التقدم والتطور والتشغيل الكفء لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة وعلى رأسها تعظيم الأداء وكفاءة الإنتاج مع الالتزام وترشيد الطاقة وتطبيق التحول الرقمى والالتزام بالتطبيق ورفع الوعى المستمر بخصوص تطبيق اشتراطات السلامة والأمن وحماية البيئة وكل ما من شأنه المساهمة فى تحقيق الاستدامة.

وشدد الملا، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة النيل لتسويق البترول عن العام الماضى 2022، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين الكيانات البترولية فى المجالات المشتركة، لافتاً إلى أن شركات تسويق المنتجات البترولية تشهد انطلاقة فى الأداء والانتشار  والتميز فى تقديم خدمات التموين سواء من خلال محطات التموين، أو إمداد القطاعات الاقتصادية والإنتاجية باحتياجاتها من المنتجات البترولية.

وأثنى الوزير على  ما تقدمه شركة النيل لتسويق البترول ضمن منظومة مقدمى خدمات التموين بالسوق المحلى  بالرغم من محدودية نطاقها الجغرافى، ودورها البارز فى المساهمة لتأمين الاحتياجات البترولية لصعيد مصر.

 

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