الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من الأدوية بمطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة، تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية واسترداد رسوم جمركية بدون وجه حق.

وتمكن رجال الجمارك بالادارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوي، من ضبط محاولتى تهريب لكمية من الأدوية، واسترداد رسوم جمركية بدون وجه حق بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية وقانون مزاولة مهنة الصيدلية رقم 127 لسنة 1955، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

والمحاولة الأولى كانت بجمرك صادر مصر للطيران وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية أشتبه وائل محمود عبد الفتاح مأمور الحركة، في مشمول البيان الجمركي أمتعة شخصية رقم ٧٤٨٨ لسنة ٢٠٢٣ باسم م . م سودانى الجنسية والمشمول عبارة عن ملابس ومتعلقات شخصية مصدرة إلى دولة السودان.

وبالعرض على محمد حافظ مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد كمال مدير الحركة ومن أحمد عبد الغفار ووائل محمود لكشف ومعاينة المشمول، فتبين وجود 1500 عبوة أدوية بشرية مختلفة و 150 كيلو من الزيوت العطرية الأجنبية الصنع، غير مقر عنهم من صاحب الشأن.

وتم العرض على هيئة الدواءـ والتى أفادت بإن الأصناف لا يجوز تصديرها بصفة شخصية.

وكانت المحاولة الثانية فى نفس الإدارة وأثناء كشف مشمول البيان الجمركي رقم ٧٣٦٩ باسم شركة أ. أ . ب. والأصناف وطبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ماستر باتش مصدرة إلى تركيا بقيمة 2700 يورو، واقر المصنع بأن المشمول من إنتاجه مطالبا بالحصول على صور ضوئية لاستراد ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على دعم من صندوق تنمية الصادرات، ولكن أحمد تهامى رئيس الوردية تشكك في المشمول فعرض الأمر على مدير الجمرك.

وشكل محمد حافظ مدير الجمرك، لجنه جمركية برئاسة محمد كمال مدير الحركه ومن أحمد عبد الغفار ووائل محمود؛ لكشف ومعاينة المشمول  فتبين أن الصنف ماستر باتش منشأ أجنبي وليس من إنتاج الشركة المصدرة، وليس له الحق في استرداد الضرائب أو الحصول على الدعم.

وقرر  أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي أرقام  ١ و ٢ لسنه ٢٠٢٣.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحه الجمارك، وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة لشئون قرية البضائع بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الإجراءات الجمركية الاستيراد والتصدير الحصول ع الزيوت العطرية الجو التنفيذ الشهاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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