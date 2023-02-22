الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 10 مدنيين فى هجوم لحركة الشباب على مجمع سكنى بمقديشو

هجوم لحركة الشباب
هجوم لحركة الشباب على مجمع سكنى بمقديشو

قُتل 10 مدنيين صوماليين وأصيب 7 آخرون بينهم 3 جنود حكوميين، الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون من حركة "الشباب" على مجمع سكني في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، إن "مجمعا سكنيا في مقديشو تعرض لهجوم إرهابي بدأ بعملية انتحارية أعقبته مواجهات عنيفة استمرت نحو 4 ساعات".
وأضافت الوزارة، أن "القوات الأمنية الصومالية تمكنت من إنهاء الهجوم الإرهابي وقتل جميع منفذيه الأربعة".
وذكرت أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم 3 جنود حكوميين، إضافة لمقتل المهاجمين الأربعة.
من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم، حسب بيان نشره موقع "صومالي ميمو" المحسوب على الحركة.
وقال البيان، إن "مقاتلينا نفذوا هجوما مخططا على مجمع سكني كان يضم فيه قياديين عسكريين وعناصر من مليشيات قبلية شاركت في العمليات العسكرية ضد الشباب وسط البلاد".
وأضاف أن "الهجوم أدى إلى مقتل 70 من مليشيات قبلية كانوا في المجمع".
وتواصل القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات قبلية عمليات عسكرية ضد الحركة المتمردة قتلت خلالها عشرات من عناصرها واستعادت السيطرة على مناطق عديدة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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مقتل 10 مدنيين فى هجوم لحركة الشباب على مجمع سكنى بمقديشو

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