الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفكار لـ هدايا عيد الأم 2023

هدايا عيد الأم
هدايا عيد الأم

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأم والذي يعتبر فرصة عظيمة لشراء الهدايا وإظهار مشاعر الحب لأعظم الشخصيات في حياتنا، فهو من أجمل مناسبات اجتماع العائلة، ولكنه يجب ألا يكون هو اليوم الوحيد للاحتفاء بالأم.

أفكار هدايا عيد الأم 2023

ومع هذه المناسبة السعيدة التي ينتظرها الكثيرين كل عام ، يبحث البعض عن أفكار جديدة لتقديم هدية عيد الأم 2023، ففي السطور التالية نقدم أفضل أفكار هدايا للأمهات وفي متناول الجميع.


الأجهزة المنزلية

شراء جهاز منزلي مثل البوتاجاز أو محضر طعام «الخلاط»، من الأفكار المميزة، والتي لا تستغني عنها الأمهات، حيث يمكن مشاركة أخواتك في شراء جهاز منزلي لتقديمه ل«ست الحبايب» في عيدها.

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رحلة عمرة

تشتاق الكثير من الأمهات لزيارة بيت الله الحرام ، لذا فمن الأفكار الجيدة لها تقديم رحلة عمرة شاملة التكاليف، فهي من الهدايا التي يمكن أن تقدم لها في عيد الأم 2023، فلا يوجد أفضل من ذلك هدية.


أدوات المنزل

المطبخ بالنسبة للأمهات من الأماكن المهمة، حيث يمكنك استغلال ذلك في التفكير بشراء اواني جديدة لها، بالإضافة إلى الأدوات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ مثل الاطباق والشواك ومعالق تحضير الطعام الخشبية.


عزومة في مكان محبب لها

تخصيص وقت للأم في عيدها من الهدايا الجيدة، حيث يمكنك اصطاحبها لمكان مفضل بالنسبة لها، بالإضافة إلى شراء بعض الملابس التي تحتاجها للخروج.

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المشغولات الذهبية والفضية

شراء سلسلة فضية أو ذهبية بسيطة عليها اسم ست الحبايب أو الحرف الأول منه، فكرة ممتازة، فالكل يعلم أن للهدايا المعدنية سحرها الخاص للنساء.


ورد وحلويات

كما يمكنك أيضا شراء بوكيه ورد مميز للأم مع قطعة من الشوكولاتة من النوع المفضل لديها، ويمكن أيضا أن تصنع لها بنفسك وجبتها المفضلة، أو كيكة من صنع يدك، مع تقديم بعض الكلمات الحنونه التي تحمل الكثير من الذكريات.

 

العبايات وملابس البيت

من الأفكار التي يمكنك استخدامها لتقديم هدية عيد الأم، هي شراء ملابس المنزل، فدائما ما تعشق النساء الملابس الجديدة خاصة المنزلية.

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وائل لطفي

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