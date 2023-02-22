مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-2-2023 والقنوات الناقلة

نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري والبطولات العالمية، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟.

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم بشكل يومي، عن مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها، ويقدم لكم «الدستور» هذه الخدمة ضمن مجموعة الموضوعات الخدمية اليومية التى تلبي احتياجات القارئ وتجيب عن تساؤلاته.

بجانب الشامبيوزليج تقام مباريات في الدوري المصري، وبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا التي تستقبلها مصر.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-2-2023

يلتقي مانشستر سيتي مع لايبزيج في ألمانيا، بينما يلعب إنتر مع بورتو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد الدوري المصري، يلتقي بيراميدز مع المصري، في حين يلعب فيوتشر مع المقاولون العرب في قمة مرتقبة.

أما في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، يلتقي منتخب مصر صاحب الأرض مع نيجيريا في مباراة يحتاج فيها الفراعنة لتحقيق الفوز وتعزيز الثقة بين اللاعبين من اجل تحقيق البطولة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

إنتر ضد بورتو (22:00 القاهرة، 23:00 مكة المكرمة) - beIN Sports HD 2 Premium

لايبزيج × مانشستر سيتي (22:00 القاهرة، 23:00 مكة المكرمة) - beIN Sports HD 1 Premium

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب × فيوتشر (17:00 القاهرة، 18:00 مكة المكرمة) - OnTime Sports HD 2

بيراميدز × المصري (19:00 القاهرة، 20:00 مكة المكرمة) - OnTime Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا للشباب 2023