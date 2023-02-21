ريال مدريد يُهين ليفربول بخماسية فى دورى أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، انتصارًا عريضًا على مضيفه ليفربول الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد رود"، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

فريق ليفربول بدأ المباراة بشكل ضاغط، واستطاع إكرام ضيافة ريال مدريد سريعًا، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق الأوروجواياني داروين نونيز بتسديدة بالكعب من متابعة لكرة العرضية المُرسلة من محمد صلاح من الجهة اليمنى.

استمرت سيطرة لاعبي ليفربول وسط تراجع كبير من ريال مدريد، فيما كان محمد صلاح الأخطر، حيث عانت أمامه الجبهة اليسرى للفريق الإسباني.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 14، عندما استغل خطأ فادحًا من تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والذي فشل في التعامل مع الكرة، ليُسكنها "مو" الشباك، ليصبح الهداف التاريخي للأفارقة في دوري أبطال أوروبا.

بعد ذلك، حاول لاعبو ريال مدريد إيجاد طريق لمرمى ليفربول، وهو ما نجحوا فيه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق فينيسيوس جونيور الذي سدد الكرة بباطن قدمه اليمنى ببراعة من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض النمساوي ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد للإصابة في الدقيقة 26، ليتم استبداله بزميله ناتشو فيرنانديز.

وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل هدفًا آخر في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها أليسون ببراعة.

وفي الدقيقة 36، أبى أليسون بيكر أن يترك تيبو كورتوا المُخطئ الوحيد في المباراة، بإهدائه الهدف الثاني لـ فينيسيوس جونيور، حيث سدد الكرة في قدمه بغرابة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، ظهر ليفربول مستسلمًا تمامًا، حتى استطاع ريال مدريد تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها لوكا مودريش من الجهة اليسرى.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الرابع لـ ريال مدريد في الدقيقة 54 بعد تبادله الكرة مع رودريجو، ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، والتي ارتطمت بـ جو جوميز لتسكن الشباك.

وأنهى كريم بنزيما مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لـ ريال مدريد في الدقيقة 67 من هجمة مرتدة بدأها لوكا مودريتش، ليمرر الكرة لـ فينيسيوس جونيور والذي مرره بدوره لزميله الفرنسي الذي تلاعب بـ أليسون بيكر ليسكن الكرة الشباك، مؤكدًا انتصار فريقه.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، شهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح بشكل أساسي في خط الهجوم

وجاء تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل الريال أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم، بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، الفرنسيان فيرلاند ميندي وأوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وعاد الألماني توني كروس للظهور في قائمة ريال مدريد، بعدما تخلف مسبقًا عن السفر لإنجلترا، حيث كان يُعاني من التهاب في المعدة.

وتُقام مباراة الإياب بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، الأربعاء 15 مارس، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل بطل أوروبا.