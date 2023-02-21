الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على أسوان وتعادل الإسماعيلي والمحلة

الاهلى يفوز على اسوان
الاهلى يفوز على اسوان

واصل الأهلى تربعه على قمة جدول الدورى المصرى، بعد الفوز الكبير الذى حققه على أسوان فى مباراة الجولة التاسعة عشر بالدورى.

وحقق الأهلى الفوز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع محمود عبدالمنعم كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدى أفشة.

وفى نفس الجولة تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلى اليوم بهدف لكل فريق، وفرط الدراويش فى فرصة كبيرة للابتعاد عن منطقة المنافسة على الهبوط بعدما تعادل مع غزل المحلة فى الدقيقة الأخيرة بهدف لكل فريق.

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فيما تعادل حرس الحدود سلبيا مع فاركو فى المباراة التى أقيمت فى نهاية اليوم الثلاثاء.

ويفوز الاهلى على أسوان وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة إيجابيا وتعادل الحرس مع فاركو سلبيا يكون جدول ترتيب الدورى كالتالى

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على أسوان وتعادل الإسماعيلي مع المحلة

1- الاهلى برصيد 40 نقطة 
2- بيراميدز برصيد 37 نقطة
3- فيوتشر برصيد 37 نقطة
4- الاتحاد السكندري برصيد 33 نقطة
5- الزمالك برصيد 32 نقطة
6- المقاولون العرب برصيد 31 نقطة
7- غزل المحلة برصيد 27 نقطة
8- فاركو برصيد 23 نقطة
9- أسوان برصيد 22 نقطة
10- سيراميكا برصيد 21 نقطة
11- سموحة برصيد 21 نقطة
12- المصرى برصيد 21 نقطة
13- طلائع الجيش برصيد 17 نقطة
14- إنبى برصيد 17 نقطة
15- الداخلية برصيد 16نقطة
16- حرس الحدود برصيد 15نقطة
17- الاسماعيلى برصيد 14 نقطة
18- البنك الاهلى برصيد 14 نقطة
 

الدورى المص جدول ترتيب الدوري المصري الاهلى يفوز على اسوان جدول الدوري المصري الاهلى ترتيب الدورى المصرى أسوان

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