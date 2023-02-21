مدرب منتخب زامبيا: المباراة كانت صعبة لكن سعيد بأداء اللاعبين

قال تشيسى مبواي، المدير الفنى للمنتخب الزامبي، إن البداية المباراة كانت صعبة، لكن بعد ذلك استطاع فريقه السيطرة على الموقف.

أضاف أن فريقه استطاع تجنب الاخطاء والتعامل معها بشكل سليم، مؤكدًا أن أداء الفريق في الشوط الثانى كان أكثر تميزا، وكان قريب جدا من الفوز.

وشدد خلال مؤتمر صحفى باستاد الاسكندرية على أنه سعيد بأداء اللاعبين بالرغم من خسارتة لنقطتين، لكن الأهم هو المباريات القادمة، وأكد أنهم يلعبون من اجل الفوز، وسيعملون على خلق الفرص فى المباريات المقبلة، لافتًا إلى أنه يجب عليهم تحسين الأداء وفتح افاق جديدة للاعبين، بدلا من الضغط عليهم.

واختتم حديثه أن كل الفرق جيدة، وأنهم في الشوط الاول لم يؤدوا بالشكل الجيد ولكن تحسن الاداء بعد التبديلات الأخيرة، وتحقق التعادل.

واختتم منتخب زامبيا للشباب استعداداته لمواجهة منتخب بنين والتى ستقام فى الساعة السابعة من غداً الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٠ عام، التي تقام في مصر حتى ١٢ مارس المقبل.

ويتواجد المنتخب الزامبى في المجموعة الثالثة التي تخوض مبارياتها على ستاد الإسكندرية، والتي تضم كل من تونس، جامبيا، بنين.

وخاض المنتخب الزامبى مرانه الاخير على ملعب فندق تيوليب ببرج العرب ،وسط روح معنوية مرتفعة من اللاعبين .

وحرص تشيسى مبواى ،المدير الفنى للمنتخب الزامبى ،على اجراء تقسيمة بطول الملعب فيما بين اللاعبين الاساسين الذين سيشاركون من بداية اللقاء امام بنين وبين البدلاء وتالق خلالها معظم لاعبى الفريق .

كما طالب المدير الفنى بضرورة الضغط من بداية اللقاء لاحداث خلل فى الدفاع البنينى وتسجيل اهداف .

واكد تشيسى مبواى ،على ان مزاج لاعبيه "عالى" وانهم بخير وعلى اتم الاستعدادات لمواجهة بنين .