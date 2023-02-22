فى محبة صاحب «أنا الملك جئت» و«واحة الغروب».. تأبين بهاء طاهر بثقافة الأقصر

نظم قصر ثقافة بهاء طاهر حفلا لتأبين الأديب الكبير والروائي الراحل بهاء طاهر، والذي رحل عن عالمنا في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي تاركًا إرثًا إبداعيا كبيرًا للأجيال المتعاقبة.

جاء حفل التأبين بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر فرع الأقصر، وأدار لقاءه الشاعر محمد جاد المولى بحضور عدد من الشعراء والأدباء والمفكرين والمثقفين العرب والأقصريين منهم عبد العزيز لبيب، الشاعر علي حسان، الأديب صبحي جبران، الشاعر الأديب النوبي عبد الراضي، وقدم جميع المحاضرين لمحات متباينة من حياة الكاتب الكبير وأعماله، والجوائز التي حصل عليها في مراحل حياته وعطائه.

حفل تأبين بهاء طاهر

وتناول النوبي عبد الراضي عرض قصصه عبر شرح مبسط للجمهور، وتحدث عدد من المحاضرين عن إبداعاته وإنجازاته، وهو صاحب مؤلفات عدة منها: "أنا الملك جئت"، "قالت ضحى"، "خالتي صفية والدير"، "الحب في المنفى"، "واحة الغروب"، وغيرها، وترجم رواية ساحر الصحراء "الخيميائي" لباولو كويلهو.

جاء الحفل ضمن البرامج الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث أُعدت كذلك ورشة حكي بعنوان "عقلة الأصابع" تأليف سمير سرحان سردتها إيمان محمود، وورشة حكي بعنوان "سر الأنف الأحمر" تأليف عفاف الصاوي ألقتها إيمان محمود.

وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "بدايات تعلم الكمبيوتر" للباحث السيد محمد، وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة عن "التعليم"، كما كانت هناك محاضرة بعنوان "فضائل شهر رجب" للشيخ عبد الله إبراهيم عباس، بينما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المسرح بين الحاضر والماضي" للمحاضر محمود النجار، وأُقيمت أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي، كما أعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، وأقام قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج الذي أنشد قصيدة بعنوان "ليلة الإسراء والمعراج"، كما تم تقديم الموهبة الفنية الطفلة زهراء عرفة، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة أشغال يدوية بعمل علبة مناديل بورق الفوم نفذتها فاطمة أحمد.