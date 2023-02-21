صندوق النقد العربي يهنئ مصر على نجاح برنامجها الاقتصادي

قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إنه سعيد وفخور بالقمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي.

صندوق النقد العربي

أضاف الحميدي، خلال لقائه ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن العالم شهد الكثير من الأزمات في وقت قصير للغاية بداية من أزمة كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية، لهذا حرص الصندوق على اتخاذ سياسية اقتصادية خاصة للتعامل وفق هذه الأزمات.

وتابع "الدول العربية كانت سباقة في تبني سياسات اقتصادية كان لها أثر على المالية العامة، وبدأ ينظر إلى ما هو دور الدولة، خاصة في قطاعي التعليم والصحة بعد هذه الجائحة، لأنه بعد هذه الجائحة اتضح أهمية دور الدولة في القطاع الصحي، وتوفير الخدمات الصحية، والعديد من الدول العربية كان لها تجارب ناجحة بالتعامل مع هذه الأزمة".

الأزمات العالمية

أضاف أن الفوارق الزمنية بين الأزمات وبعضها البعض كان قليل للغاية، لهذا كان من الضروري أن تكون السياسات الاقتصادية مبنية على حاجة كل دولة على حده.

وأشار إلى أن وزارات المالية في الدول العربية والبنوك المركزية في الدول العربية قامت بجهود جيدة، حيث لعب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة دور كبير في عملية التوظيف ومن ثم تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمات المتتالية.

وتقدم رئيس صندوق النقد العربي بخالص التهنئة للدولة المصرية على نجاح برنامجها الاقتصادي وسط هذه الأزمات العالمية، حيث اتبعت مصر برامج إصلاح اقتصادية شاملة: "مصر أصبحت سباقة في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي".