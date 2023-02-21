روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

قد لا تنقطع التحليلات السياسية والامنية والجيوسياسية، حول ما توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي جعل مركز مؤتمرات غوستيني دفور في وسط موسكو، يذهل من خطاب حالة الأمة الروسية.

بوتين، قرر ان يصل في الخطاب مع العالم، حد مواجهة جديدة، قرر أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة خطيرة إلى أوكرانيا وهو اليوم في بولندا.

*كيف يمكن تفسير الإعلان عن أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة؟.

.. إذا ما كان وزن التصعيد و التكهنات في الأسابيع الأخيرة، قبيل مرور سنة على الحرب الروسية الأوكرانية، وهو، عسكريا وامنيا، ذكرى صاخبة في كل العالم، فللصراع، واستمرار تبعات (...) قد تتزامن مع هجمات روسية جديدة، متوقعة من قبل كل دول حلف الناتو الذي يرصد ويتابع الصراع-الحرب، على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله 600 ميل تقريبًا، بين روسيا وأوكرانيا.

الكاتب المحلل الأمني الاستراتيجي" آدم مورو" رصد

إعلان بوتين، حول [تعليق موسكو أحادي الجانب لمشاركتها في معاهدة ستارت النووية الجديدة] مع الولايات المتحدة،وخصص قراءته الأولى التصريحات بوتين وتركيز على:

*اولا:

اعتبارًا من اليوم ، تعلق روسيا مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

*ثانيا:

نحن لا ننسحب من الاتفاقية". "نحن فقط نعلق [مشاركتنا في].

*ثالثا:

معاهدة ستارت الجديدة ، التي تم توقيعها لأول مرة في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي ، تهدفإلى وضع قيود على الترسانات النووية الكبيرة في كلا البلدين.

*من قائد المرحلة التالية من الحرب الروسية الأوكرانية؟.

قد تختلط الأوراق الأمنية-العسكرية، بين الولايات المتحدة، وحلف الناتو، وربما بقية الدول الكبرى في العالم، إذ ينسحب هذا الأمر، على خطط مبح ومنع ورسم سياسات التسلح النووي في الغرب، وبالتالي العلاقة مع غرب وشرق وشمال المنظومة الكونية، وهذا أمر متاح مع الانفلات الروسي، الذي لا يدرك دلالة تعليق الالتزامات وأثر ذلك على انفلات السلاح النووي القذر، في كل آسيا الوسطى والصين وكوريا، وربما الداخل الروسي ذاته.

.. " آدم مورو"، عرض تاريخ القصة وطبيعة ما حدث وأشار إلى انه:"في عام 2021 ، بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه ، تم تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى" .

.. وحذر"مورو" في The Epoch Times

من مخاوف، تحددها معلومات منها:

*اولا:

يُعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ما يقرب من 90 في المائة من الرؤوس الحربية النووية الموجودة في العالم.

*ثانيا:

وفقًا لمركز الحد من التسلح وعدم الانتشار ومقره واشنطن ، تتكون الترسانة الروسية من حوالي 5977 رأسًا نوويًا ، بينما تمتلك الولايات المتحدة حاليًا حوالي 5550 رأسًا حربيًا.

*ثالثا:

وصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الخطوة بأنها "مؤسفة وغير مسؤولة"، "سنراقب بعناية لنرى ما تفعله روسيا بالفعل." "سوف نتأكد ، بالطبع ، من أنه في أي حال من الأحوال يتم وضعنا بشكل مناسب لأمن بلدنا وأمن حلفائنا."

*رابعا:

قال حلف الناتو ومقره بروكسل ، إن إعلان بوتين يشير إلى نهاية الهيكل العالمي الحالي للحد من التسلح؛ بمعنى تم تفكيك هيكل التحكم الكامل في الأسلحة".

*خامسا:

في ذات السياق، تقلق معلومة أنه وفي أواخر الشهر الماضي ، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا إلى الكونجرس زعمت فيه أن روسيا ترفض السماح بالتفتيش في الموقع منشآت الأسلحة النووية، وأن موسكو فشلت في الاستجابة لطلبات إدارة بايدن لمناقشة عدم امتثالها المزعوم لمعاهدة ستارت الجديدة، وهذا يدلل على أن روسيا الاتحادية، تعمدت

رفض تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد قابلية السيطرة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.

*المتوقع.. وحسابات المستقبل.

فعلها بوتين، والأمر له دلالات جيوسياسية أمنية خطرة على أطلس دول الجوار الروسي( اولا) ، ودول الجوار الأوكراني( ثانيا)، ودول بقية العالم من حيث التواصل والتبادل وخطوط الإمداد والتجارة الدولية والروابد الاممية(ثالثا)، هنا يترقب العالم، وربما مجلس الأمن والأمم المتحدة، دلالات وصف بوتين المطالب الغربية لروسيا بفتح منشآتها للأسلحة النووية للتفتيش في الموقع بأنها "سخيفة".

او تلميحات لفهم ما قال عن : "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعلنان صراحة أن هدفهما الاستراتيجي هو هزيمة روسيا". لكنهم يعتقدون أنه سيسمح لهم بتفتيش منشآتنا للأسلحة النووية؟

*عش الدبابير.. أو دبلوماسية التراجع؟.

.. الحركة الشطرنجية الروسية، حركت رقعة الشطرنج الأوروبية والأمريكية، كيف ذلك؟. لا بأس، فالدب الروسي" بوتين"، سلط مخالب الانتباه الأمني-العسكري، إلى الترسانات النووية الكبيرة التي تمتلكها بريطانيا وفرنسا ، وكلاهما عضوان أساسيان في الناتو، وأن هذه الترسانات تشكل جزءًا مما أسماه بوتين "إمكانات الضربة المشتركة" لحلف الناتو ، فلا يخضع أي منهما للقيود المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة، ربما بحسب رؤية المحلل " آدم مورو"، التي تجد المؤشرات، كأنها تنبش عش الدبابير.

.. لهذا؛ ووفقًا لبوتين ، فإن الأسلحة النووية البريطانية والفرنسية "تستهدفنا أيضًا. إنهم يستهدفون روسيا ".

.. يبدو أن لا تراجع، اذا ما علمنا انه منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير 2021 ، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا أكثر من 25 مليار دولار من المساعدات الأمنية.

.. قد لا يعني لحلف الناتو اي "تقدير موقف"مرور عام على غزو موسكو لأوكرانيا، غزت روسيا، بعد تحركات عسكرية، كان الحدث في 24 فبراير من العام الماضي، استولت قوات الجيش الروسي على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس الناطقة بالروسية وعلى طول الساحل الجنوبي للبحر الأسود في البلاد.

.. في ذات العام، والحرب ساخنة، أعلنت موسكو عن ضم أحادي الجانب لمناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهزيا وخيرسون.

بالتأكيد، ترفض كييف وحلفاؤها الغربيون شرعية هذه الخطوة ، بينما تعهد المسؤولون العسكريون الأوكرانيون باستعادة جميع الأراضي التي فقدوها بقوة السلاح.

هل هذه لحظة الحرب العالمية الثالثة؟

. هو سؤال المرحلة عالميا وأمميا، بينما تراقب الإدارة الأميركية، وحلف الناتو، ما قد، ينتج عن إعلان بوتين، موقف روسيا من اتفاقيات سألت الجديدة،..وقد يعود إلى الأضواء، محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إبرام اتفاق أسلحة نووية مع أقطاب العالم، وفق رؤى حلف الناتو.. وبالطبع دراسة موقف الصين والهند وإيران وكوريا من الخطوة الروسية وتبعاتها.