الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«بطاطين الخير».. مبادرة من الإسكندرية لصالح متضرري الزلزال بسوريا

بطاطين الخير
بطاطين الخير

حدث كارثي بكل المقاييس، راح ضحيته عشرات الآلاف أصبحوا تحت الأنقاض في سوريا وتركيا ليتحرك الوجدان الإنساني العالمي للمساهمة ولو بالقليل ولكن بأثر كبير، لتتشابك الأيدي ويستيقظ حب الخير في النفوس ليس فقط في المساعدات الدبلوماسية بين كيان الدول والحكومات، ولكن للشعوب المجاورة الواعية بحجم الحدث الكارثي.

وفي الإسكندرية، قرر محمد أحمد، أحد الأهالي أن يتبنى مبادرة “بطاطين الخير“، وأن يكون له مساهمة بأثر كبير في مساعدة أشقاءنا السوريين ليكتب عبر صفحته بـ ”فيسبوك": أنه عزم على تجميع عدد من البطاطين بالتعاون مع الهلال الأحمر تكون وجهتهم إلى متضرري زلزال سوريا.

FB_IMG_1676986944446

وتجاوز عدد البطاطين المجمعة الـ ٨٠٠ بطانية فور النداء لمحبي المساهمة بتقديم الأيادي البيضاء لتعبر الحدود إلى أشقاءنا السوريين لتقديم أبسط ما يستحقون.

وذكر أنه كان لديه يقين أنه سيجمع في وقت قصير أكبر عدد من المساعدات لمتضرري سوريا لأن الوقت لا يحتمل التأخير خاصة في أوقات الشتاء الباردة والقاسية عليهم بعد أن دمرت منازلهم جراء الزلزال الكارثي.

وتابع، أن جهوده التطوعية لن تتوقف هنا، ولكنه سيتابع استمرار الأعمال الخيرية وجمع التبرعات لصالح منكوبي ومتضرري سوريا: معلقا: "أي حاجة بنقدمها قليلة مقابل ما أصابهم".

زلزال سوريا توزيع بطاطين بطاطين الخير سوريا بطاطين الهلال الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

«المتحدة» تهدى الجمهور 16 مسلسلًا رمضانيًا لكبار نجوم الدراما

«السلع التموينية» تتعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز أبيض

يبدأ الخميس.. التضامن تنهي استعداداتها لإطلاق معرض «ديارنا»

حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة مارس 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك

أسيست صلاح.. نونيز يتقدم لليفربول فى شباك ريال مدريد

أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية