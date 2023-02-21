اتحمل المسؤولية كاملة.. أبرز تصريحات أيمن الرمادي بعد خسارة أسوان

قال أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان، إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أداء ونتيجة اليوم أمام الأهلي، معتذرًا للجماهير عن الحالة التى ظهر بها الفريق في مباراة الجولة الـ19.

أضاف الرمادي، خلال مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة، أنه مسؤول مسؤولية مباشرة ونحتاج إلى إعادة ترتيب الأمور الفنية فى المستقبل، وأنه لم يتخيل أن يرتكب الفريق هذا الكم من الأخطاء فى 12 دقيقة فقط ويتلقى 3 أهداف دفعة واحدة.

وأوضح أن كان بدأ لعب الفريق في البداية معقول وإنهار كل شئ بخروج كاستيلو للعلاج وأن هناك حاجه إلى خبرات أكثر للتعامل مع ما تعرضنا له اليوم، معلنًا عن حزنه من التفاصيل الصغيرة التى حذر منها وخسر بسببها:"منحنا الكرة للأهلى ليسجل فى كل مرة، بجانب استمرار الأخطاء بعد الهدف الأول كان أمر صادم وكلفنا خسارة المباراة".

وتابع أن هناك حاجه أن يتم ضخ دماء جديدة فى المستقبل فى خطوط الفريق، وأن كان هناك فقد لديلسون كامونى بقدراته الهجومية للإصابة وتعويض رحيل بلحاج ليس بالأمر السهل للحفاظ على الهوية الهجومية للفريق.

وأشار الرمادى إلى أن اللاعب إيفونا لم يجهز بعد الغياب الطويل للإصابة، وأن المباريات الرسمية هى المقياس الحقيقي لجاهزية اللاعبين ومازلنا نعمل على تجهيز القادمين فى الإنتقالات الشتوية.

وذكر أن على الجميع يستوعب أننا لم تحقق شيئا حتى الآن سوى مركز جيد فى الدور الأول والقادم صعب، وأنه يتمنى أن يدرك ويستوعب اللاعبون ضرورة العمل الذاتى للتطوير الفنى والذهنى لكل لاعب ليستفيد الفريق ككل.