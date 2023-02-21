استقبال مميز وخطاب شكر.. ملكة جمال البرازيل توجه رسالة للعاملين بمطار القاهرة

أشادت بولا فيرناندا، ملكة جمال البرازيل بحسن الضيافة والمعاملة الرائعة التي قدمها فريق العلاقات العامة بميناء القاهرة الدولي، أثناء تواجد بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برفقة والدتها اليوم الثلاثاء، استعدادا للتوجه الي مدينة الغردقة للمشاركة في مسابقة “Miss Eco 2023”.

وقالت فيرناندا في خطاب شكر منها قدمته للفريق المتواجد بالمطار والمسئول عن سفرها " شكرا لفريق العلاقات العامة علي ما يقدم من تسهل الاجراءات الخاصة بالسفر حسن الاستقبال والمعاملة الرائعة واضافت اتمني العودة لنفس المكان بعد انتهاء المسابقة والفوز باللقب.

وفي الوقت نفسه، قام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الدولي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة و المراسم بتسهيل إجراءات سفرها لمدينة الغردقة وذلك بناءاً على توجيهات المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس الإدارة ميناء القاهرة

واستضافت الغردقة، مسابقة «ملكة جمال ألمانيا» باحد الفنادق، في إطار خطة تنشيط السياحة الى مدينة الغردقة الساحرة من السوق الاوروبي والالماني بشكل خاص.

واقيمت البطولة بمشاركة 50 متسابقة ولجنة تحكيم متميزة في احد الفنادق " المصمم على الطراز البوهيمي والمعروف بأجواء الاحتفالات المستمرة به .